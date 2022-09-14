Фото: Архив КП
Саратовцам напомнили адреса пунктов вакцинации от коронавируса, об этом пишет региональный минздрав.
На сегодня в регионе действует 121 вакцинальный пункт в 70 медицинских организациях, а также 13 мобильных пунктов. Посмотреть их адреса и режим работы можно здесь.
- Вакцинация - самый эффективный способ предотвратить распространение коронавирусной инфекции, - напоминают саратовские медики.
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