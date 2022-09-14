Фото: Архив КП

Саратовцам напомнили адреса пунктов вакцинации от коронавируса, об этом пишет региональный минздрав.

На сегодня в регионе действует 121 вакцинальный пункт в 70 медицинских организациях, а также 13 мобильных пунктов. Посмотреть их адреса и режим работы можно здесь.

- Вакцинация - самый эффективный способ предотвратить распространение коронавирусной инфекции, - напоминают саратовские медики.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.