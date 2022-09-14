Фото: Лиза Алерт

Саратовские волонтеры ищут 23-летнего парня из Чувашии. Сегодня, 14 сентября, об этом пишут волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе ВКонтакте.

На территории Саратовской области может находиться 23-летний Данил Герасимов из Республики Чувашия. Молодого человека ищут с 1 сентября 2022 года. Он ушел из дома и не вернулся.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 908 303 05 61 инфорг Елена Факел.

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