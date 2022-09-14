Приставы заставили жителя Саратова вернуть присвоенный автомобиль

Приставы заставили саратовского автовладельца вернуть по гарантии неисправный автомобиль, об этом сообщает региональное управление ФССП.

По данным ведомства, 23-летний молодой человек приобрел иномарку «Geely Emgrand 7». Через некоторое время у автомобиля обнаружилась неисправность приборной панели. Неисправные элементы были заменены в рамках гарантийного обслуживания, но в течении месяца поломка проявилась вновь.

Мужчина потребовал от компании вернуть деньги. Наличие постоянной неисправности было подтверждено и производитель выплатил клиенту в сумме более 3 миллионов рублей стоимости машины, неустойки и штрафа.

Получив деньги, однако, молодой человек не стал возвращать бракованный автомобиль поставщику. Для принуждения автовладельца к соблюдению условий договора пришлось начать исполнительное производство, но штраф в пять тысяч рублей так же не побудил должника к действию. Лишь после наложения временного запрета на выезд из страны мужчина все же вернул иномарку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.