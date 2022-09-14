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Политика14 сентября 2022 10:00

Дмитрий Пьяных: работа в парламенте - это не только критика, но и необходимость брать ответственность

Наталия Калинина
Дмитрий Пьяных

Дмитрий Пьяных

Сегодня, 14 сентября, в региональном отделении ЛДПР состоялась пресс-конференция партии по итогам прошедших выборов губернатора и депутатов облдумы.

По словам Дмитрия Пьяных, он уже общался с Романом Бусаргиным и поздравил его с победой. По словам уже избранного губернатора, правительство Саратовской области будет готово рассмотреть конструктивные предложения от всех партий, если таковые имеются.

- В целом мы довольны результатами прошедших выборов. Для нас работа в законадательном собрании - это не только критика партии, получившей большинство мест, но и, в первую очередь, работа на благо жителей и внесение полезных законопроектов.

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