Фото: Новости Балаково
На мосту Победы в Балаково столкнулись внедорожник и автобус, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел сегодня утром, 14 сентября. На опубликованных в группе ВКонтакте «Новости Балаково» фото и видео видны последствия столкновения. По словам очевидцев, автобус двигался по своей полосе, иномарка же оказалась на встречной.
По данным областной Госавтоинспекции, пострадавших в ДТП нет.
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