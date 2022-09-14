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Происшествия14 сентября 2022 8:51

На мосту Победы в Балаково столкнулись внедорожник и автобус

Савва Чуйченко
Фото: Новости Балаково

Фото: Новости Балаково

На мосту Победы в Балаково столкнулись внедорожник и автобус, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел сегодня утром, 14 сентября. На опубликованных в группе ВКонтакте «Новости Балаково» фото и видео видны последствия столкновения. По словам очевидцев, автобус двигался по своей полосе, иномарка же оказалась на встречной.

По данным областной Госавтоинспекции, пострадавших в ДТП нет.

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