Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет

Фото: Владимир Сунгоркин

- Ушел из жизни Владимир Николаевич Сунгоркин. Трудно подобрать слова в такой момент, когда речь идет о человеке настолько масштабном. Владимир Николаевич смог не просто сохранить газету «Комсомольская правда», но и сделать на ее базе крупнейший медиахолдинг в стране. Я горжусь тем, что мне удалось с ним посотрудничать. Вот уже более шести лет компания «Волга-медиа», которую я возглавляю, отвечает за работу холдинга «Комсомольская правда» в Саратовской области. И для меня, как и для всех наших читателей и радиослушателей, имя Владимира Николаевича Сунгоркина и название «Комсомольская правда» неразделимы.

Владимир Николаевич был не только сильным журналистом и главным редактором, руководителем, но и настоящим патриотом России. Его смерть - большая потеря и для нашего холдинга, и для всей страны. Мы уже начали принимать первые звонки читателей «Комсомолки» и радиослушателей, которые услышали печальную новость. С родными и близкими Владимира Николаевича будут скорбеть люди во всех регионах России и за границей, где также издавалась «Комсомольская правда».

Около трех лет не дожил Владимир Николаевич Сунгоркин до 100-летнего юбилея газеты. И наша задача сегодня, как я считаю, сделать все возможное для сохранения любимого издания десятков миллионов русскоязычных людей и продолжения его развития. Думаю, это то, чего бы хотел сам Владимир Николаевич, - высказала свои соболезнования Мария Викторовна Усова, Генеральный директор медиахолдинга «Волга-медиа».

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