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Общество14 сентября 2022 7:48

Рядовой контрактник из Саратова погиб в ходе СВО

Савва Чуйченко
Фото: Наталия Калинина

Фото: Наталия Калинина

Рядовой контрактник из Саратова погиб в ходе СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Екатериновского муниципального района Сергей Зязин.

- С прискорбием сообщаю, что при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине трагически погиб наш земляк, рядовой контрактной службы Кувшинов Сергей Александрович. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего воина, - высказался Сергей Борисович.

Церемония прощания с погибшим состоится в завтра, 15 сентября в доме №37 по улице Пушкинской поселка Екатериновка, в 12:00.

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