Фото: Следственный комитет

Два жителя Балаково осуждены за серию грабежей, об этом сообщает управление регионального следственного комитета.

По данным следствия в 2021 году, действуя вдвоем, два молодых человека 18 и 19 лет совершали кражи и грабежи.

Ночью 23 мая 19-летним злоумышленником на Волжской улице был похищен мобильный телефон. После с помощью мобильного банка он перевел неизвестную сумму денег со счета владельца устройства своему младшему подельнику.

В ночь с 23 на 24 мая на улице Минской юноши остановили незнакомого мужчину и под угрозой насилия забрали беспроводные наушники и более 11 тысяч рублей наличными.

Ночью 29 мая злоумышленники схватили другого незнакомца на улице Максима Горького, удерживая, отвели в сторону и угрожая насилием похитили более 16 тысяч рублей.

19-летний преступник приговорен к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима. Его 18-летнему подельнику назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.