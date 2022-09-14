Сегодня, 14 сентября, в Саратовской областной думе шестого созыва состоялось последнее заседание комитета. То последний раз, когда парламентарии собираются в текущем составе.

В повестке дня был всего лишь один вопрос. Им стало назначение на должность мирового судьи судебного участка №2 Новоузенского района Кирилла Андреева. На заседание потребовалось всего 4 минуты.

В частности, кандидату был задан вопрос о попытке организовать собственный бизнес. Кирилл Андреев занимался поставкой в медицинские организации расходных материалов, не требующих лицензии. Однако дело «не пошло».

Андреева рекомендовали назначить на должность. Окончательное решение примет Дума уже нового, седьмого созыва. Напомним, выборы депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва признаны состоявшимися 12 сентября.

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