Сегодня, 14 сентября, в Саратове отключили воду на 11 улицах. Об этом сообщает ООО «КВС». Воды по всем адресам не будет до полуночи.

В Пролетарском микрорайоне вновь отключили воду. Идут работы по адресу Огородная, 87а. Без холодной воды остались абоненты улиц: Огородная, 75,77,79, 83, 87а, 87б, 87в, 89; Прессовая, 45, 47, 47а; 1-й Прессовый проезд, 3, 3а, 3б; -я Нагорная, 22/28; 4-я Нагорная, 20, 23, 23а, 25а, 25в, 26, 27, 27а, 27б, 28, 29, 29а, 30, 32, 34; Пролетарская, 19а, 21, 23; 71-й Огородный проезд, 18, 20.

В Заводском районе без воды также остались улицы Производственная и проспект Строителей 30 - 42/2, четная сторона.

В Ленинском районе ремонтируют трубы по адресу Лебедева-Кумача, 84. Отключена холодная вода для абонентов по адресам Тархова от проспекта Строителей до Перспективной, нечетная сторона; Лебедева-Кумача, 82/17 - 88, четная сторона.

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