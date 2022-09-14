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Общество14 сентября 2022 6:47

Собака укусила ребенка на детской площадке в Энгельсе

Наталия Калинина
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Собака укусила ребенка на детской площадке в Энгельсе, СУ СК по региону начал проверку по инциденту.

Инцидент произошел вечером 12 сентября на детской площадке возле дома 10г на улице Марины Расковой бродячая собака укусила ребенка.

Энгельсским следственным отделом СУ СК РФ по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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