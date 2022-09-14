В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 847 человек

фото: архив КП

По данным на 9:00, сегодня, 14 сентября в области зарегистрировано 847 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала эпидемии заболело 273 577 человек. Выздоровело 260 386 пациентов, из них за сутки — 125.

На стационарном лечении находится 273 человека, на амбулаторном — 6 117.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 456, Балаковском районе — 118, Балашовском — 88, Вольском — 64, Энгельсском — 61, Ртищевском — 10.

Чаще всего выявляли вирус у пожилых людей — 234 случая за сутки.

У 17 заболевших обнаружили пневмонию, еще у двух болезнь протекает бессимптомно.

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