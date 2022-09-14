В дачном массиве под Балаково сгорел домик. Об этом сообщает администрация Балаковского района.

Вчера, 13 сентября, в Балаковском районе произошел пожар. Примерно в 15:53 в СНТ Зеленая роща» загорелся дачный домик. Возгорание ликвидировали 3 единицы техники и 14 пожарных. Строение сгорело дотла. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Пострадавших нет.

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