фото: ГИБДД

В аварии под Энгельсом пострадали два человека. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 13 сентября, в Энгельсском районе произошло ДТП. Примерно в 9:00 на подъезде к Энгельсу Lada Largus под управлением 42-летнего мужчины столкнулась с ВАЗ-21074, за рулем которой находился 60-летний мужчина.

В результате ДТП госпитализирована пассажирка «Ларгуса», а водителю «семерки» назначили амбулаторное лечение.

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