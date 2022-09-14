Команда Саратовской области выступит на «Зарнице Поволжья»

Команда образовательного центра имени Расковой представит Саратовскую область на «Зарнице Поволжья». Об этом сообщает министерство информации и печати.

В Оренбургской области состоялось торжественное открытие IX окружного финала юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2022».

Участниками заключительного этапа состязаний стали 190 юнармейцев из 14 регионов ПФО. Саратовскую область на «Зарнице» представит команда образовательного центра имени М.М. Расковой. Кроме того, в этом году принимают участие и команды из Луганской и Донецкой Народных Республик.

— Возрождение «Зарницы» в Приволжском федеральном округе дало серьёзный эффект в работе с молодежью, и сегодня это наш самый массовый окружной проект, в нем ежегодно принимает участие более 250 тысяч ребят из всех регионов ПФО, – поздравил участников от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова его помощник Владимир Колчин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.