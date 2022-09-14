Сбежавшая из тубдиспансера в Саратове 15-летняя девочка нашлась живой, об этом написал Олег Костин в своем Телеграм-канале.

- Ребенок найден. Спасибо всем неравнодушным и, главное, экстренным службам за оперативную работу. Диспансер – это не тюрьма, у пациентов здесь открытых форм болезни нет. Они тут дышат свежим воздухом и проходят реабилитацию после болезни.

Однако взрослые должны понимать меру своей ответственности, проведем с персоналом учреждения беседу, - пишет Костин. Напомним, о пропаже 15-летней девочки глава регионального минздрава сообщил вчера вечером.

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