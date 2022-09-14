Сегодня, 14 сентября, с утра в Саратове не ходят два трамвайных маршрута, о чем сообщает паблик СГЭТ ВКонтакте.

В 08:31 было прервано движение трамваев №3, произошла поломка подвижного состава. Трамваи встали у 2-й Дачной и не идут на 6-ю Дачную.

В 08:07 встали трамваи маршрута №9, причиной стал сход подвижного состава. Сбой произошел на улице Новоастраханская, нет проезда от Детского парка.

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