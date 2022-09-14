Дожди никак не отступят от Саратовской области

Дождливая непогода никак не уйдет из Саратовской области. Подробнее о том, что нас ждет сегодня, 14 сентября, рассказали в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Днём в регионе облачно, обещают кратковременные дожди, местами сильные, в некоторых районах – с грозой. Ветер юго-восточный – от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 15-17 м/с. Термометры покажут сегодня от 13 до 18 градусов тепла. Ночью будет облачно с прояснениями. Дожди останутся с нами. Ветер сменит направление на западное и усилится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 7 до 12 градусов выше нуля. В Саратове сейчас +10°С, к 10 утра столбик термометра поднимется до отметки в 14 градусов. Днём будет до +16°С, а к ночи температура опустится до 11 градусов выше нуля. Ветер восточный, юго-восточный – 2-5 метров в секунду, порывы – до 10 м/с. В течение дня будет пасмурно и дождливо.