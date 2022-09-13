Патриарх Кирилл поздравил Романа Бусаргина с избранием

Роман Бусаргин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Романа Бусаргина с избранием на должность губернатора Саратовской области. Обращение главы РПЦ публикует официальный сайт Московского Патриархата.

- Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост губернатора Саратовской области. На протяжении долгих лет Вы упорно работали на ответственных должностях и приносили благо согражданам. Ныне жители родного края оказали Вам высокое доверие в надежде на позитивное развитие региона.

Полагаю, что укрепление доброго соработничества Саратовской митрополии Русской Православной Церкви и саратовских властей поможет продвижению традиционных ценностей, мира и согласия в обществе.

Желаю Вам телесного и духовного здоровья, а также помощи от Господа и успехов в предстоящем служении, - заявил Патриарх Кирилл.

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