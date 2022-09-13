В Саратове из противотуберкулезного санатория сбежала 15-летняя девочка, об этом пишет в своем Телеграм-канале глава регионального минздрава Олег Костин.

Между 17.00. и 17.30. 15-летняя девочка самостоятельно покинула территорию детского противотуберкулезного санатория, расположенного по адресу Саратов, Большой дачный проспект, 15, строение 3. Ее состояние удовлетворительное. Находится в санатории с 29 апреля 2022 года.

Проводятся розыскные мероприятия спецслужбами.

- Если кто видел ее просьба сообщить срочно, - пишет Олег Костин.

Фото подростка

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