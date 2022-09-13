Дискуссия о волонтерстве на объектах культурного наследия состоялась на радио «КП-Саратов»

Беседа на КП-Саратов

Сегодня, 13 сентября, в эфире радио «Комсомольская правда - Саратов» обсудили перспективы волонтерства на объектах культурного наследия. В гостях у ведущей Дарьи Васениной: министр - председатель комитета культурного наследия при правительстве Саратовской области Владимир Мухин, глава градозащитного совета при регпарламенте Алексей Галицын и основатель саратовского «Том Сойер феста» Александр Ермишин.

В программе «Гость в студии» затронули темы работы волонтёров над сохранением исторической среды, обиды и проблемы добровольцев (так, к примеру, два из восстановленных «Том Сойер фестом» дома в итоге пошли под снос), а также, как выстроить грамотное сотрудничество волонтёров, властей и фирм-лицензиатов, имеющих разрешение на работу на ОКН.

Самая жаркая часть дискуссии пока останется тайной – вторая часть передачи выйдет в эфир радио «КП-Саратов» в 12:03 предстоящий четверг, 15 сентября.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.