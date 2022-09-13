Фото: Лиза Алерт

В Саратовской области пропал 51-летний Сергей Соснин. Сегодня, 13 сентября, об этом сообщили в своей группе ВКонтакте волонтеры «Лиза Алерт».

Сегодня пропал 51-летний Сергей Соснин из села Андреевка, в Воскресенском районе. Рост пропавшего составляет 168 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет короткие темные с проседью волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения на нем были светлая рубашка, черные брюки и белые кроссовки. Все, у кого есть информация по поводу местонахождения пропавшего, могут обратиться по телефону 8 905 385 03 88, инфорг Марина.

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