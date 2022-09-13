В Саратове на неделю перекроют движение транспорта, об этом предупреждает Саратовский филиал ПАО «Т Плюс».

Сегодня, 13 сентября, с 17.00 будет закрыто движение транспорта по улице Октябрьская на пересечении с улицей Челюскинцев.

Ведутся работы специальной техники по перекладке тепловых сетей. Их планируют завершить 20 сентября к 20.00.

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