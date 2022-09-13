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«Однушку» в Москве можно поменять на три квартиры в Саратове. Об этом стало известно из исследования портала «Мир квартир».

Продав самое скромное жилье в пределах МКАД можно в среднем купить две квартиры (113 квадратных метров) За основы при подсчетах взяли среднюю однушку советской постройки, расположенную в спальном районе. Средняя стоимость - 10,8 миллиона рублей.

Меньше всего «квадратов» после продажи такого жилища можно купить в Сочи (42 кв. м.), Санкт-Петербурге (54 кв. м.), Владивостоке (66 кв. м.), Севастополе (67 кв. м.) Максимальный метраж можно будет себе позволить в Нижнем Тагиле (242 кв. м.), Магнитогорске (201 кв. м.), Кургане (186 кв. м.), Волжском (176 кв. м.) и Челябинске (174 кв. м.).

В Саратове, по информации экспертов, денег, вырученных с продажи скромного столичного жилья, хватит на приобретение трех квартир, общей площадью 152 квадратных метра. По этому показателю город занимает 52-е место в списке, соседствуя с Ижевском и Новокузнецком. Средняя стоимость квадратного метра в Саратове составила 71182 рублей.

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