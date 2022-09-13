Роман Бусаргин поручил создать в районах комиссии по демографии

Роман Бусаргин на совещании
Врио Губернатора Роман Бусаргин поручил создать в районах области комиссии по демографии. Об этом он заявил в рамках постоянно действующего совещания.
Бусаргин также поручил подготовить документацию для вхождения в госпрограммы и нацпроекты в рамках формирования бюджета на 2023 год, усилить работу по вывозу мусора и активно вести профилактику пожаров.
По итогам совещания, Олег Костин обещал проконтролировать обеспечение температурного режима в больницах.
Роман Бусаргин поручил контролировать исполнение поручений, которые были даны в ходе «Прямой линии с жителями области», которая прошла 24 августа.
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