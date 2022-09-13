фото: управление ветеринарии

В Дергачевском районе вакцинируют птицу от гриппа. Об этом сообщает управление ветеринарии по региону.

В связи с выявлением заболевания птицы высокопатогенным гриппом на территориях ООО «Дергачи-Птица» и селе Верхазовка Дергачевского района, специалисты областной государственной ветслужбы проводят мероприятия по ликвидации очагов заболеваний и по предупреждению распространения инфекции.

Проводится вакцинация птицы вакцинами против высокопатогенного гриппа птиц. Уже привито более 5,5 тысяч голов.

Кроме того, ветеринарные врачи обязаны провести трехэтапную дезинфекцию птичников и иных объектов, с которыми контактировали больные птицы, транспортные средства и инвентарь.

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