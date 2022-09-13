Фото: Архив КП Фото: Екатерина Семенова

Саратовский рабочий упал со здания театра оперы и балета, об этом сообщает Государственная инспекция труда.

15 августа, в ходе реконструкции саратовского театра оперы и балета при падении получил тяжелую травму рабочий ООО «СаратовСтройСервис». Расследование инцидента провели сотрудники Государственной инспекции труда.

- Комиссия под председательством должностного лица ГИТ Жанны Агаджанян установила, что причина несчастного случая заключается в отсутствии на период проведения работ защитных ограждений, предотвращающих падение с высоты, нефункционировании системы управления охраной труда, выразившемся в допуске пострадавшего к выполнению работ без проведения в установленном законом порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, - рассказали в ведомстве.

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