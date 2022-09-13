В саратовских больницах начнут включать отопление. Об этом пишет глава регионального минздрава Олег Костин в своем Телеграм-канале по итогам совещания под председательством Романа Бусаргина

- Беру на личный контроль вопрос обеспечения отоплением государственных медицинских учреждений области. Уже дал команду начать подтопку стационаров, где поступали жалобы от пациентов.

Там, где есть техническая возможность, отопление включим, - заявил Костин, а также пообещал вечером собрать штаб, на котором каждый главный врач мне лично отчитается об этой работе.

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