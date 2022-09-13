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Со среды изменяется расписание автобусов до Широкого Буерака. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

С 14 сентября движение автобусов по маршруту № 299 «Саратов (Стадион Волга) - Широкий Буерак» будет осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям согласно следующему расписанию:

От остановки «Саратов (Стадион Волга)»: 07-40 час. и 17-30 час.

От остановки «Широкий Буерак»: 09-00 час. и 19-00 час.

Кроме указанного автобусного маршрута транспортное обслуживание жителей села Широкий Буерак муниципального образования «Город Саратов» осуществляется маршрутом водного транспорта «Саратов – Сосновка» по средам, субботам и воскресеньям.

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