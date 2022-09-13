фото: СУ СКР

Вынесен приговор балаковцу, похитившему свою бывшую девушку. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Судом и следствием установлено, что с 14 по 15 апреля 26-летний житель Балаково удерживал свою бывшую девушку в автомобиле. Изначально, он силой затолкнул ее в автомобиль, затем вывез из Балаково в Энгельсский район, где и удерживал ее насильно. В дальнейшем сотрудники полиции вычислили местонахождение похищенной и освободили ее.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пяти с половиной лет колонии.

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