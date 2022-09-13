фото: МЧС РФ
В Саратове пройдут учения по действиям в условиях ЧС. Соответствующее постановление было подписано исполняющей полномочия главы города Ладой Мокроусовой.
Мероприятия проведут 21 и 22 сентября в соответствии с требованиями гражданской обороны, а также еще и в качестве подготовки к осенне-зимнему периоду. Контроль по реализации учений возложили на первого заместителя главы Саратова Дмитрия Алексеева.
С Саратове проверят работу водопроводных станций, котельных, электростанций и газовых подстанций. Во время тактико-специальных учений проверят способность чиновников оперативно действовать в условиях ЧС.
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