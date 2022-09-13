Сегодня, 13 сентября, в Саратове без воды остались поселок и три улицы. Об этом сообщает ООО «КВС».

В районе Соколовой горы идут работы на водопроводных коммуникациях по адресу 1-й Соколовогорский проезд, 2. До 20.00 без воды остался поселок Соколовогорский.

Кроме того, в Кировском районе идет ремонт труб по адресу Кооперативная, 100. На время проведения работ отключена подача холодной воды для абонентов улиц Мясницкая, 143, 145, 147; 3-й и 4-й Масленниковы проезды. Их жители остались без воды до 20:00.

Напомним, ранее в Заводском также прошло массовое отключение воды.

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