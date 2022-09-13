В Кокуринском пруду в Саратове массово погибла рыба

Фото: Саратов онлайн

В Кокуринском пруду в Заводском районе Саратова массово погибла рыба, об этом написал горожанин ВКонтакте.

Как пишет Антон Нефедов в группе «Саратов онлайн», раньше в пруду жили караси и местные жители их ловили, а сейчас рыба массово погибла.

- Перекрыли подъездную дорогу к пруду, начали отсыпать опоку на дорогу и платину. Неизвестно последствия этих действий привели к такой беде (из-за содержания извести в опоке) или в пруд что-то слили, но все живое в пруду вымерло. Цвет воды изменился, приобрел мутный белый оттенок. Весь берег теперь усыпан мертвой рыбой. Хотелось бы чтобы этот пост увидели компетентные органы и провели проверку по данному случаю, - пишет автор поста.

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