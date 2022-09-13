архив КП

В Заводском районе девушка бутылкой разбила таксисту капот. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По 27-летнего таксиста, на его автомобиль «Лада Калина», который был припаркован рядом с домом на улице Карьерной сбросили бутылку с окна. От удара повреждения получили капот и левое крыло машины. Сумму ущерба владелец оценил в 31 тысячу рублей.

В отдел полиции доставлена 25-летнюю подозреваемая. Предположительно, таксист повздорил с клиентом, по причине отказа последнего платить. В это время подозреваемая скинула бутылку с окна шестого этажа на автомобиль.

С девушки взяли подписку о невыезде.

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