архив КП
В Заводском районе девушка бутылкой разбила таксисту капот. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По 27-летнего таксиста, на его автомобиль «Лада Калина», который был припаркован рядом с домом на улице Карьерной сбросили бутылку с окна. От удара повреждения получили капот и левое крыло машины. Сумму ущерба владелец оценил в 31 тысячу рублей.
В отдел полиции доставлена 25-летнюю подозреваемая. Предположительно, таксист повздорил с клиентом, по причине отказа последнего платить. В это время подозреваемая скинула бутылку с окна шестого этажа на автомобиль.
С девушки взяли подписку о невыезде.
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