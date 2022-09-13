фото из телеграм-канала Романа Бусаргина

Энгельсский «Трансмаш» перешел на 12-часовую рабочую смену из-за потока заказов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

АО «Трансмаш» в Энгельсе - одно из старейших предприятий в области. Компания специализируется на транспортном машиностроении, производстве и ремонте путевой и снегоуборочной техники.

Всю серийную технику на заводе полностью перевели на отечественные комплектующие, поэтому санкции не отразились на производственном процессе. Мощности позволяют выпускать 3 - 3,5 тысячи грузовых вагонов в год.

По словам Бусаргина, сейчас предприятие очень востребовано и загружено на 100 процентов. Заказов много, в том числе на снегоуборочную технику, разработку которой ведут местные проектировщики. Заводу даже пришлось пересмотреть график работы и перейти на 12-часовую смену.

Как и на многих крупных предприятиях, здесь есть потребность в рабочих кадрах. Не хватает конструкторов, технологов, сварщиков, токарей. Решают проблему нехватки специалистов несколькими способами, работников ищут уже на стадии обучения в профильных колледжах и техникумах. В ближайшее время на работу выйдут 85 специалистов, которые специально для этого переехали в Саратовскую область.

Условия труда достойные - есть тренажерный зал, доставка на работу, ежемесячные выплаты за стаж. Средняя зарплата составляет около 50 тысяч рублей в месяц, профессионалы едут туда, где их труд достойно оплачивается.

— Пообщался с коллективом. Некоторые работают здесь уже много лет. Есть даже трудовые династии. Это говорит о том, что предприятие стабильно стоит на ногах, и работодатель заботится о сотрудниках,— отметил глава региона.

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