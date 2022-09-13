В Саратове и Энгельсе выдали 27 тысяч транспортных карт. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты области.

Министерство сообщило, что в сентябре и октябре проезд будет осуществляться по бумажным проездным, однако с 1 ноября произойдет окончательный переход на транспортные карты, которые заменят проездные.

На льготных условиях карты могут купить 25 категорий населения, 11 из которых федеральные. В число льготников также входят учащиеся образовательных учреждений.

— Ряд льготных категорий граждан имеет право на бесплатный проезд. Это дети из многодетных семей, а также дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных организациях, и сопровождающие детей-инвалидов лица, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся в образовательных организациях, – отметили в министерстве.

Выдача карт происходит в павильонах ООО «ПлатежЦентр» в Саратове и Энгельсе.

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