В Саратов приехала комиссия из МЧС России

Проверка в Саратове
Вчера, 12 сентября, в Саратове прибыла с плановой проверкой комиссия из МЧС России, об этом сообщила пресс-служба регионального управления.
Комиссия центрального аппарата МЧС России пробудет в регионе две недели, оценит готовность сил и средств регионального ведомства к гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также надежность защиты от пожаров и происшествий на воду.
Комиссия также проводит проверку служебного автотранспорта и то, как сотрудники саратовского МЧС сдают нормативы по физической подготовке.
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