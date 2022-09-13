В Саратов приехала комиссия из МЧС России

Проверка в Саратове

Вчера, 12 сентября, в Саратове прибыла с плановой проверкой комиссия из МЧС России, об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

Комиссия центрального аппарата МЧС России пробудет в регионе две недели, оценит готовность сил и средств регионального ведомства к гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также надежность защиты от пожаров и происшествий на воду.

Комиссия также проводит проверку служебного автотранспорта и то, как сотрудники саратовского МЧС сдают нормативы по физической подготовке.

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