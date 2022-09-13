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Общество13 сентября 2022 7:40

В Саратове у торговца контрафактом изъяли иномарку

Продавец «паленого» алкоголя и сигарет остался без транспорта
Наталия Калинина
Фото: УФССП по Саратовской области

Фото: УФССП по Саратовской области

В Саратове у торговца контрафактом конфисковали иномарку, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

28-летний житель Заводского района стал фигурантом уголовного дела о производстве и продаже контрафактного алкоголя и сигарет. В него, в качестве улики по делу, конфисковали автомобиль Kia Sportage.

Гражданин был привлечен к уголовной ответственности, а машину забрали в доход государства.

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