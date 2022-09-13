Архив КП

Саратовские школы вновь эвакуируют. Об этом сообщает телеграм-канал администрации города.

Сегодня, 13 сентября, в 11:14 появилось сообщение об проведении мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ. Учебный процесс приостановлен.

Точный список школ неизвестен, но источники сообщают, что эвакуировали 38,77,78,84,103 школы, а так же лицей №53.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.