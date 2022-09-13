Нарушители на площадке

Саратовские УК снова привезли растительный мусор на контейнерные площадки, об этом сообщает Саратовский филиал АО «Ситиматик».

Особенно много растительных отходов фиксируется на контейнерных площадках у многоэтажек. Сотрудники управляющих организаций специально переставляли контейнеры для удобства дворников.

В соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области № 48 от 7 февраля 2022 года «Об утверждении Порядка накопления ТКО (в том числе их раздельного накопления) на территории Саратовской области» растительные отходы нельзя оставлять на контейнерных площадках для ТКО. Управляющие организации обязаны самостоятельно избавляться от них, затраты на это предусмотрены в рамках статьи на содержание жилья.

Захламление площадок ветками мешает гражданам класть обычный мусор, а наличие крупных стволов приводит к поломке механизма уплотнения у мусоровоза. Регоператор запросит проведение проверок в отношении нарушителей.

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