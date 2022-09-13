В Пролетарском районе отключили холодную воду

Сегодня, 13 сентября, в двух районах Саратова отключили воду до вечера, об этом сообщает ООО «КВС».

В Заводском районе на время работ на водопроводных коммуникациях по улице Ростовская прекратили холодное водоснабжение абонентов по адресам Ростовская,16,16а,34/36,36, а также Экспериментальное хозяйство. Восстановить подачу воды обещают к 18:00.

В Октябрьском районе по заявке потребителя для работ на собственных коммуникациях было прервано холодное водоснабжение абонентов 7-го - 9-го Дегтярных проездов. Работы планируют закончить к 20.00.

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