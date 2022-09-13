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В ходе СВО на территории Украины погиб солдат из Татищевского района. Об этом сообщает администрация Татищевского муниципального района.

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Татищевского района Саратовской области Ларионов Данил Александрович. Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким:

— Мы прощаемся с настоящим патриотом своей страны, храбрым воином, надежным и преданным товарищем. Приношу самые глубокие соболезнования родным и близким.

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