фото: архив КП
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели еще 822 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным на 9:00, сегодня, 13 сентября, за прошедшие сутки зафиксировано 822 заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии заболело 272 730 человек, выздоровело с начала эпидемии 260 261 пациентов, из них 75 - за прошедшие сутки.
На стационарном лечении находится 275 человек, еще 6 193 лечатся дома.
Чаще всего заболевали люди среднего возраста, ну а общий возрастной состав такой:
- до 6 лет — 30;
- 7-14 лет — 49;
- 15-17 лет — 12;
- 18-29 лет — 108;
- 30-49 лет — 242;
- 50-64 лет — 198;
- 65 и старше — 183.
У всех новых пациентов выявлены признаки ОРВИ.
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