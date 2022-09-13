фото: архив КП

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели еще 822 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00, сегодня, 13 сентября, за прошедшие сутки зафиксировано 822 заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии заболело 272 730 человек, выздоровело с начала эпидемии 260 261 пациентов, из них 75 - за прошедшие сутки.

На стационарном лечении находится 275 человек, еще 6 193 лечатся дома.

Чаще всего заболевали люди среднего возраста, ну а общий возрастной состав такой:

- до 6 лет — 30;

- 7-14 лет — 49;

- 15-17 лет — 12;

- 18-29 лет — 108;

- 30-49 лет — 242;

- 50-64 лет — 198;

- 65 и старше — 183.

У всех новых пациентов выявлены признаки ОРВИ.

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