фото: Областная служба спасения

В Вольске собака упала в колодец. Об этом сообщает областная служба спасения.

Сегодня утром, 13 сентября, вольским спасателям поступило сообщение о собаке, попавшей в беду. На улице Речной животное провалилось в колодец и не могло выбраться самостоятельно.

фото: Областная служба спасения

Сотрудники службы спасения прибыли на место и вызволили четвероногого друга из беды. Собака не пострадала.

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