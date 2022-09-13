фото: Областная служба спасения
В Вольске собака упала в колодец. Об этом сообщает областная служба спасения.
Сегодня утром, 13 сентября, вольским спасателям поступило сообщение о собаке, попавшей в беду. На улице Речной животное провалилось в колодец и не могло выбраться самостоятельно.
фото: Областная служба спасения
Сотрудники службы спасения прибыли на место и вызволили четвероногого друга из беды. Собака не пострадала.
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