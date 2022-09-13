В Балаковском районе загорелась дача. Об этом сообщает администрация Балаковского района.

Вчера, 12 сентября, в Балаковском районе Саратовской области произошел пожар. Примерно в 14:00 СНТ в «Деревообделочник» загорелись сарай и кровля дачного дома. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. К счастью, никто не пострадал.

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