Сегодня, 13 сентября в Саратове ожидается прохладный, дождливый день, сообщает региональный гидрометцентр.
Ожидаемая температура колеблется от +10 градусов утром до +15 в середине дня. Умеренный дождь. Ветер умеренный до 6 м/с, отдельные порывы могут достигать 13 м/с.
В Саратовской области ожидается температура до +21 градусов, дождь, в отдельных районах сильный, возможна гроза.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.