Сегодня, 13 сентября в Саратове ожидается прохладный, дождливый день, сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +10 градусов утром до +15 в середине дня. Умеренный дождь. Ветер умеренный до 6 м/с, отдельные порывы могут достигать 13 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +21 градусов, дождь, в отдельных районах сильный, возможна гроза.

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