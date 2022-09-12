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Общество12 сентября 2022 18:30

Лада Мокроусова появилась в медиарейтинге ПФО на 13-ой позиции

Савва Чуйченко
Фото: Правительство области

Фото: Правительство области

Лада Мокроусова появилась в медиарейтинге глав столиц субъектов ПФО на 13-ой позиции, об этом сообщает компания «Медиалогия».

По данным компании и.п. мэра Саратова Лада Мокроусова впервые вошла в этот топ в августе этого года, заняв 13-ую строчку медиарейтинга.

Медиаиндекс Мокроусовой в августе составил 1471 упоминание - в это число входят как позитивные, так и негативные. Медиаиндекс лидера топа, мэра Нижнего Новгорода, Юрия Шалабаева в том же месяце составил 21160 упоминаний.

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