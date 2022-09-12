Лада Мокроусова появилась в медиарейтинге ПФО на 13-ой позиции

Фото: Правительство области
Лада Мокроусова появилась в медиарейтинге глав столиц субъектов ПФО на 13-ой позиции, об этом сообщает компания «Медиалогия».
По данным компании и.п. мэра Саратова Лада Мокроусова впервые вошла в этот топ в августе этого года, заняв 13-ую строчку медиарейтинга.
Медиаиндекс Мокроусовой в августе составил 1471 упоминание - в это число входят как позитивные, так и негативные. Медиаиндекс лидера топа, мэра Нижнего Новгорода, Юрия Шалабаева в том же месяце составил 21160 упоминаний.
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