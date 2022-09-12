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Общество12 сентября 2022 13:56

Дочка и вдова Олега Табакова прилетели на кинофестиваль «Саратовские страдания»

Савва Чуйченко

Дочка и вдова Олега Табакова прилетели на кинофестиваль «Саратовские страдания», об этом с своем телеграм-канале рассказали организаторы мероприятия.

Супруга артиста, Марина Зудина, прибыла в Саратов с дочерью Марией. Она примет участие в церемонии закрытия кинофестиваля, с ней будут организованы творческие встречи.

Олег Табаков, народный артист СССР, сам до 2019 года являлся президентом фестиваля.

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