фото: архив КП

Жителя Аткарска оштрафовали за уклонение от службы в армии. Об этом информирует пресс-служба Аткарского районного суда.

По данным ведомства, житель Аткарска несколько раз проигнорировал повестки и не явился в военкомат Татищевского, Аткарского и Екатериновского районов, дабы избежать призыва в армию, нарушив свои конституционные обязанности.

Суд признал мужчину виновным, но учитывая смягчающие обстоятельства, уклонист отделался штрафом. Приговор не вступил в законную силу.

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