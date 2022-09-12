фото: архив КП
Жителя Аткарска оштрафовали за уклонение от службы в армии. Об этом информирует пресс-служба Аткарского районного суда.
По данным ведомства, житель Аткарска несколько раз проигнорировал повестки и не явился в военкомат Татищевского, Аткарского и Екатериновского районов, дабы избежать призыва в армию, нарушив свои конституционные обязанности.
Суд признал мужчину виновным, но учитывая смягчающие обстоятельства, уклонист отделался штрафом. Приговор не вступил в законную силу.
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