Саратовский рецидивист украл со склада грузовую тележку

Саратовский рецидивист украл с оптового цветочного склада грузовую тележку, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 5 сентября. В полицию обратился 32-летний мужчина с заявлением о краже грузовой тележки с оптового склада на Мясницкой улице. Ущерб был оценен в 3000 рублей.

Сотрудники полиции быстро нашли вора по записям с камер наблюдения. 42-летний злоумышленник был пойман и сознался в содеянном. По его словам, тележку он успел продать за 500 рублей. Ранее мужчина уже был неоднократно судим, на данный момент он отпущен под подписку о невыезде.

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